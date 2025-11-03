Стало відомо, чому український водій їхав з Франції до Польщі тільки вночі

Як з'ясувалося, 46-річний водій з України повертався до Польщі після дорожньо-транспортної пригоди у Франції.

За повідомленням офіцерів Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, на яких посилається Police Press, у ході огляду транспортного засобу виявлено відразу кілька значних порушень технічного стану.

Читайте також Український водій на польській фурі тікав від німецьких поліцейських 120 кілометрів

Розбита Daily їхала додому тільки вночі

Як йдеться у протоколі опису від 28 жовтня, патрульні помітили не лише видимі пошкодження кузова 7-тонної вантажівки. Увагу привернули шини передньої осі. Протектор там був настільки зношений, що подекуди було видно металевий корд.

Такий стан рульових коліс створював ризик неконтрольованого вибуху шини найближчим часом. Водій був чесний у зізнаннях щодо своїх дій. Він розповів, що для мінімізації ризику повертався до Польщі лише вночі, коли транспортний потік був практично відсутній.

Читайте також Майже смертельна доза алкоголю: п’яний водій з України сів за кермо фури у Німеччині

Попри те, що водій не володів німецькою, один з патрульних володів мовами й це суттєво допомогло у спілкуванні. Йому пояснили, що подальший рух можливий лише при усуненні зазначених недоліків.

Український водій був чесним

Оскільки українець був щиросердний у розмові, нічого не приховував й визнав свою вину щодо керування технічно несправною машиною, то покарання було мінімальним.

Окрім штрафу у кілька сотень євро, який український водій вантажівки мав сплатити на місці для забезпечення провадження, з ним провели профілактичну розмову.

Читайте також Поліція трьох країн ЄС влаштувала масову облаву: які результати

Тризначні "горіхи" для роботодавця

Водія покарали, але "дісталося на горіхи" і його роботодавцю. На польського власника транспортного засобу накладено штраф у тризначній сумі – "лисі" шини та незадовільний технічний стан Iveco Daily вилізли йому боком.