Поліція трьох країн ЄС влаштувала масову облаву: які результати

ФОТО: поліція Бельгії|
Акцент у перевірках зробили на комерційний транспорт
У рейд на дорогах прикордонного регіону Німеччина-Нідерланди-Бельгія вийшли 400 поліцейських та митників.
Як пише пресслужба Бельгійської поліції на своєму сайті police.be, у цей передвихідний день спільними екіпажами було перевірено загалом 1 987 транспортних засобів та 1517 осіб.
Спільні рейди поліцейських не новина, практикуються часто і це дає гарні профілактичні результати та розшукові й фіскальні показники. Фото: поліція Бельгії
Результати акції
Техніка перевірялася незалежно від країни її реєстрації, а водії – громадянства.
В ході перевірки виявлено:
- 31 кримінальне правопорушення;
- 8 правопорушень, пов'язаних з наркотиками;
- 10 випадків незаконного проживання;
- 20 водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Мета транскордонного поліцейського рейду озвучена конкретно: боротьба з правопорушеннями, пов'язаними з алкоголем та наркотиками на дорогах, а також боротьба зі злочинністю, з особливою увагою до крадіжок зі зломом, правопорушень, пов'язаних з наркотиками, та транскордонної злочинності (контрабанди).
Звісно, дотримання вимог ПДР також перевірялось. Також проводилися перевірки вантажних перевезень.
Деяких "шумахерів" довелося наздоганяти мотопатрулям. Фото: поліція Бельгії
До перевірок спонукала транскордонна злочинність
Акцент в перевірках було зроблено на мінімізацію проявів транскордонної злочинності. В ході спільних перевірок вантажівок було накладено штрафів на загальну суму 26 000 євро.
В основному вантажівки мали технічні несправності. Однак були випадки перевищення швидкості, розмови з телефоном в руці, відсутність активного ременя безпеки, перекусу за кермом під час руху тощо.
Є одне знакове порушення ПДР: водія зупинили за надто велике перевищення швидкості. Він їхав 140 км/год там, де дозволено лише 70 км/год.
Окрім цього, відразу трьох осіб заарештували, оскільки на них було видано ордер на арешт.
Висновок
У пресслужбі Бельгійської поліції підтвердили, що спільні інспекційні операції, як от в п'ятницю, не лише дають конкретні результати у вигляді арештів та вилучень, але й налагоджують зв'язки між різними поліцейськими та безпековими службами, надають можливість обмінюватися досвідом та зміцнювати співпрацю.
У рейдові бригади також ввели екіпажі мобільних сканерів для вибіркових перевірок та виявлення як заборонених вантажів, так і нелегальних мігрантів. Фото: поліція Бельгії