Поліція трьох країн ЄС влаштувала масову облаву: які результати

У рейд на дорогах прикордонного регіону Німеччина-Нідерланди-Бельгія вийшли 400 поліцейських та митників.

Як пише пресслужба Бельгійської поліції на своєму сайті police.be, у цей передвихідний день спільними екіпажами було перевірено загалом 1 987 транспортних засобів та 1517 осіб.

Спільні рейди поліцейських не новина, практикуються часто і це дає гарні профілактичні результати та розшукові й фіскальні показники. Фото: поліція Бельгії

Результати акції

Техніка перевірялася незалежно від країни її реєстрації, а водії – громадянства.

В ході перевірки виявлено:

31 кримінальне правопорушення;

8 правопорушень, пов'язаних з наркотиками;

10 випадків незаконного проживання;

20 водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Мета транскордонного поліцейського рейду озвучена конкретно: боротьба з правопорушеннями, пов'язаними з алкоголем та наркотиками на дорогах, а також боротьба зі злочинністю, з особливою увагою до крадіжок зі зломом, правопорушень, пов'язаних з наркотиками, та транскордонної злочинності (контрабанди).

Звісно, дотримання вимог ПДР також перевірялось. Також проводилися перевірки вантажних перевезень.

Деяких "шумахерів" довелося наздоганяти мотопатрулям. Фото: поліція Бельгії

До перевірок спонукала транскордонна злочинність

Акцент в перевірках було зроблено на мінімізацію проявів транскордонної злочинності. В ході спільних перевірок вантажівок було накладено штрафів на загальну суму 26 000 євро.

В основному вантажівки мали технічні несправності. Однак були випадки перевищення швидкості, розмови з телефоном в руці, відсутність активного ременя безпеки, перекусу за кермом під час руху тощо.

Є одне знакове порушення ПДР: водія зупинили за надто велике перевищення швидкості. Він їхав 140 км/год там, де дозволено лише 70 км/год.

Окрім цього, відразу трьох осіб заарештували, оскільки на них було видано ордер на арешт.

Висновок

У пресслужбі Бельгійської поліції підтвердили, що спільні інспекційні операції, як от в п'ятницю, не лише дають конкретні результати у вигляді арештів та вилучень, але й налагоджують зв'язки між різними поліцейськими та безпековими службами, надають можливість обмінюватися досвідом та зміцнювати співпрацю.

У рейдові бригади також ввели екіпажі мобільних сканерів для вибіркових перевірок та виявлення як заборонених вантажів, так і нелегальних мігрантів. Фото: поліція Бельгії