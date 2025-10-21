Полиция трех стран ЕС устроила массовую облаву: каковы результаты

В рейд на дорогах приграничного региона Германия-Нидерланды-Бельгия вышли 400 полицейских и таможенников.

Как пишет пресс-служба Бельгийской полиции на своем сайте police.be, в этот предвыходной день совместными экипажами было проверено всего 1 987 транспортных средств и 1517 человек.

Читайте также Украинский водитель на польской фуре убегал от немецких полицейских 120 километров

Совместные рейды полицейских не новость, практикуются часто и это дает хорошие профилактические результаты, розыскные и фискальные показатели. Фото: полиция Бельгии

Результаты акции

Техника проверялась независимо от страны ее регистрации, а водители – гражданства.

В ходе проверки выявлено:

31 уголовное правонарушение;

8 правонарушений, связанных с наркотиками;

10 случаев незаконного проживания;

20 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читайте также На границах Франции и Германии возобновят проверки путешественников

Цель трансграничного полицейского рейда озвучена конкретно: борьба с правонарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками на дорогах, а также борьба с преступностью, с особым вниманием к кражам со взломом, правонарушений, связанных с наркотиками, и трансграничной преступности (контрабанды).

Конечно, соблюдение требований ПДД также проверялось. Также проводились проверки грузовых перевозок.

Некоторых "шумахеров" пришлось догонять мотопатрулям. Фото: полиция Бельгии

К проверкам побудила трансграничная преступность

Акцент в проверках был сделан на минимизацию проявлений трансграничной преступности. В ходе совместных проверок грузовиков было наложено штрафов на общую сумму 26 000 евро.

В основном грузовики имели технические неисправности. Однако были случаи превышения скорости, разговора с телефоном в руке, отсутствие активного ремня безопасности, перекуса за рулем во время движения и тому подобное.

Читайте также На дорогах Европы стало больше воров: в Германии каждые 20 минут совершается кража

Есть одно знаковое нарушение ПДД: водителя остановили за слишком большое превышение скорости. Он ехал 140 км/ч там, где разрешено только 70 км/ч.

Кроме этого, сразу трех человек арестовали, поскольку на них был выдан ордер на арест.

Вывод

В пресс-службе Бельгийской полиции подтвердили, что совместные инспекционные операции, как вот в пятницу, не только дают конкретные результаты в виде арестов и изъятий, но и налаживают связи между различными полицейскими и службами безопасности, предоставляют возможность обмениваться опытом и укреплять сотрудничество.

В рейдовые бригады также ввели экипажи мобильных сканеров для выборочных проверок и выявления как запрещенных грузов, так и нелегальных мигрантов. Фото: полиция Бельгии