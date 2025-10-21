Полиция трех стран ЕС устроила массовую облаву: каковы результаты

ФОТО: полиция Бельгии|
Акцент в проверках сделали на коммерческий транспорт
В рейд на дорогах приграничного региона Германия-Нидерланды-Бельгия вышли 400 полицейских и таможенников.
Как пишет пресс-служба Бельгийской полиции на своем сайте police.be, в этот предвыходной день совместными экипажами было проверено всего 1 987 транспортных средств и 1517 человек.
Совместные рейды полицейских не новость, практикуются часто и это дает хорошие профилактические результаты, розыскные и фискальные показатели. Фото: полиция Бельгии
Результаты акции
Техника проверялась независимо от страны ее регистрации, а водители – гражданства.
В ходе проверки выявлено:
- 31 уголовное правонарушение;
- 8 правонарушений, связанных с наркотиками;
- 10 случаев незаконного проживания;
- 20 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Цель трансграничного полицейского рейда озвучена конкретно: борьба с правонарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками на дорогах, а также борьба с преступностью, с особым вниманием к кражам со взломом, правонарушений, связанных с наркотиками, и трансграничной преступности (контрабанды).
Конечно, соблюдение требований ПДД также проверялось. Также проводились проверки грузовых перевозок.
Некоторых "шумахеров" пришлось догонять мотопатрулям. Фото: полиция Бельгии
К проверкам побудила трансграничная преступность
Акцент в проверках был сделан на минимизацию проявлений трансграничной преступности. В ходе совместных проверок грузовиков было наложено штрафов на общую сумму 26 000 евро.
В основном грузовики имели технические неисправности. Однако были случаи превышения скорости, разговора с телефоном в руке, отсутствие активного ремня безопасности, перекуса за рулем во время движения и тому подобное.
Есть одно знаковое нарушение ПДД: водителя остановили за слишком большое превышение скорости. Он ехал 140 км/ч там, где разрешено только 70 км/ч.
Кроме этого, сразу трех человек арестовали, поскольку на них был выдан ордер на арест.
Вывод
В пресс-службе Бельгийской полиции подтвердили, что совместные инспекционные операции, как вот в пятницу, не только дают конкретные результаты в виде арестов и изъятий, но и налаживают связи между различными полицейскими и службами безопасности, предоставляют возможность обмениваться опытом и укреплять сотрудничество.
В рейдовые бригады также ввели экипажи мобильных сканеров для выборочных проверок и выявления как запрещенных грузов, так и нелегальных мигрантов. Фото: полиция Бельгии