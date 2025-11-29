У Польщі двом українським водіям автобуса виписали 52 штрафи на величезну суму

Це сталося в не в один день чи за кілька місяців. Як пише moto.pl, 59-річний водій автобуса з українськими номерами та його 34-річний син роками ігнорували обмеження швидкості на трасах, де працює секційний контроль.

Секційний контроль раз за разом автоматично фіксував камерами кожне перевищення середньої швидкості. Календарний список накопичувався й досяг рекордної позначки у 52 штрафи.

Як виявили порушення

Під час рейду на автомагістралі A4 інспектори ITD звернули увагу на автобус з України. Після перевірки номерного знака у системі з’ясувалося, що транспортний засіб багаторазово перевищував швидкість на ділянках, де працює секційний контроль.

Більшість перевищень були зафіксовані автоматично – камерами середньої швидкості. Загалом система зареєструвала кожне з 52 порушень за часом, місцем та рівнем перевищення дозволеної швидкості.

Покарання та штрафні бали

На момент зупинки за кермом був 59-річний водій, який водив автобус на пару зі своїм 34-річним сином. Для справедливого покарання на кожного з них вписали по 26 штрафів, які в сумі склали згадану вище кількість порушення.

А ось зі штрафними балами рівноправності не було. Батькові за порушення інспектори нарахували 98 штрафних балів, а синові – 104.

Щоправда, великого значення це вже не мало, оскільки така кількість штрафних балів відповідно до польського законодавства автоматично означає втрату водійських прав.

У скільки обійшлося порушення

Чоловіки сплатили 12 500 злотих. В конвертації це буде 144 866 гривень. Таким чином кожне з 52 зафіксованих порушень в середньому обійшлося 2 785 гривень.

Чому водії думали, що залишаться безкарними

На думку інспекторів, чоловіки могли розраховувати на те, що штрафи буде важко стягнути, адже вони не є громадянами ЄС. Якщо власник або користувач автомобіля перебуває за межами Євросоюзу та не реагує на повідомлення, встановлення фактичного порушника часто ускладнюється.

Цей випадок показав, що іноземні транспортні засоби можуть бути зупинені та перевірені у будь-який момент — на кордонах, автомагістралях або під час вибіркових рейдів.

Секційний контроль стає масовим

У Польщі дедалі частіше встановлюють ділянкові системи вимірювання швидкості. За даними ITD, з початку року такі системи зафіксували сотні тисяч порушень.

Фахівці наголошують, що секційний контроль є одним з найефективніших способів зменшення кількості випадків перевищення швидкості. У найближчі місяці планується запуск нових ділянок на національних дорогах.