У Польщі 22-річного водія з України оштрафували на понад 362 000 гривень

Чоловікові висунули звинувачення у двох кримінальних правопорушеннях, оштрафували на 31 500 злотих. У конвертації це буде 362 000 гривня, що навіть за мірками польських зарплат дуже потужно.

Як повідомляється на сайті поліцейського відомства policja.pl, водієві плюс о того нарахували 210 штрафних балів. Також до нього застосовано запобіжні заходи – взяли під варту.

Читайте також У Польщі з "правами" неіснуючого СРСР краще не їздити: який штраф

Як сталася подія

Інцидент трапився минулої неділі, 16 листопада. Під час патрулювання поліцейські зафіксували, що водій Audi у населеному пункті перевищив швидкість на 58 км/год. Сталося це на проспекті Звиченства.

Після подачі сигналу до зупинки водій різко прискорився та почав тікати. Звісно, швидкість вулицями міста була знову ж таки перевищена.

Читайте також Українець хотів обміняти підроблені "права" на оригінальні польські

Переслідування на вулицях Гданська

Правоохоронці розпочали погоню, яка тривала не один кілометр. Втікача вдалося зупинити лише за містом, коли він вискочив на швидкісну трасу S7.

Після затримання у водія перевірили рівень алкоголю й наркотиків – перевірка була частиною стандартної процедури.

Не вперше ігнорував вимоги про зупинку

Під час перевірки у базі даних з’ясувалося, що це не перше подібне правопорушення. 27 вересня ц.р. чоловік уже тікав від поліції, також не зупинившись на вимогу для контролю дорожнього руху.

Читайте також "Шапка" снігу на авто та прогрів двигуна у місті: за що взимку штрафують автовласників у Польщі

Серйозні наслідки: штраф та звинувачення

Затриманого доставили до відділку поліції. Наступного дня йому пред’явили звинувачення у невиконанні вимоги про зупинку, що в Польщі є серйозним правопорушенням і карається суворо.

За цей вид правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.