Дорожный знак "авто со стрелкой": что надо делать, если его увидишь

Приказной (на синем фоне) или запрещающий знак (на белом в красном ободке) "Держись справа" обычно используется в местах, где водитель должен изменить полосу движения и перестроить авто только направо.

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Обычно знак размещают перед преградой, чтобы предупредить водителя об острове безопасности или каком-то другом препятствии впереди. Водители, которые встречают этот знак, должны переехать на крайнюю правую полосу движения.

В Украине такого знака нет. Возможно, он не очень нужен, ведь согласно пункту 11.2 ПДД “на дорогах, которые имеют две или более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом”. Довольно часто работники полиции следят за этим требованием и даже штрафуют, если водитель едет по левой полосе, когда правая пуста.

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Впрочем, в Украине есть другие знаки, похожие по значению. Например, предупреждение об островке безопасности. По обновленным три года назад украинским ПДД у нас начал действовать новый знак с изображением щита и стрелки для объезда.

Украинский и зарубежные знаки об объезде островка безопасности справа. Коллаж: Авто24

Знак "Держись справа" может быть не только на синем фоне и в круглой конфигурации. В прямоугольной конфигурации знак keep right, то есть "Держись справа" в США или Австралии, других странах имеет надписи большими буквами на английском языке и стрелки в черном цвете на белом фоне.

Требование принять вправо продублировано текстом. Коллаж: Авто24

У знаков запрета также круглая форма, но уже красный ободок и белый фон. Посередине с правой стороны черным цветом нанесен силуэт грузового или легкового автомобиля. С левой стороны показано стрелку, что острием упирается в силуэт автомобиля.

Эта стрелка требует держаться справа и не занимать левую полосу. Коллаж: Авто24

Такой знак также имеет обозначение "Держись справа", но он не рекомендует, а обязывает водителей держаться правой полосы и запрещает ехать по левой. Цель знака заключается в том, чтобы посоветовать водителям транспортных средств, движущихся медленнее, перестроиться или оставаться в правой полосе.

Скажем, бразильские знаки запрета R-23 (стрелка напротив легкового автомобиля) и R-27 (стрелка напротив грузового автомобиля) четко указывают на запрет такого транспорта ехать по левой полосе. В обязательном порядке тихоходный транспорт освобождает левую полосу (полосы) для передвижения более быстрого транспорта.

Кстати что означает дорожный знак "прищуренные глаза"

В изданном в Онтарио (Канада) "Руководстве по дорожному движению", датируемом мартом 2000 года, на странице 69 говорится о своем знаке "Держись справа", который советует водителям медленного движущегося транспорта ехать в правой полосе и пропускать транспортные средства, движущиеся на большей скорости.

Подобного знака Европа нет. Но он есть в Канаде, Чили, Мексике, Бразилии ряде других стран. Некоторые источники сообщают, что опыт использования такого знака европейским дорогам был бы не лишним и специалисты этот вопрос изучают. Правда, до его реального воплощения руки дорожников ни в одной стране так и не дошли.