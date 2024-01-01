Дорожній знак "авто зі стрілкою": що треба робити, якщо його побачиш

Наказовий (на синьому фоні) або заборонний знак (на білому в червоному обідку) "Тримайся праворуч" зазвичай використовується в місцях, де водій повинен змінити смугу руху та перебудувати авто лише праворуч.

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Зазвичай знак розміщують перед перепоною, щоб попередити водія про острів безпеки або якусь іншу перешкоду попереду. Водії, які зустрічають цей знак, повинні переїхати на крайню праву смугу руху.

В Україні такого знака нема. Можливо, він не дуже потрібен, адже згідно пункту 11.2 ПДР “на дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом”. Доволі часто працівники поліції слідкують за цією вимогою та навіть штрафують, якщо водій їде лівою смугою, коли права пуста.

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Втім, в Україні є інші знаки, схожі за значенням. Наприклад, попередження про острівець безпеки. За оновленими три роки тому українськими ПДР у нас почав діяти новий знак із зображенням щита і стрілки для об’їзду.

Український та закордонні знаки про об’їзд острівця безпеки праворуч. Колаж: Авто24

Знак "Тримайся праворуч" може бути не лише на синьому фоні та в круглій конфігурації. В прямокутній конфігурації знак keep right, тобто "Тримайся праворуч" в США чи Австралії має написи великими буквами англійською мовою та стрілки в чорному кольорі на білому фоні.

Вимога прийняти вправо продубльована текстом. Колаж: Авто24

У знаків заборони також кругла форма, але вже червоний обідок і білий фон. Посередині з правого боку чорним кольором нанесено силует вантажного чи легкового автомобіля. З лівого боку показано стрілку, що вістрям впирається в силует автівки.

Ця стрілка вимагає триматися праворуч та не займати ліву смугу. Колаж: Авто24

Такий знак також має позначення "Тримайся праворуч", але він не рекомендує, а зобов’язує водіїв триматися правої смуги й забороняє їхати лівою. Мета знаку полягає в тому, щоб порадити водіям транспортних засобів, що рухаються повільніше, перелаштуватися чи залишатися в правій смузі.

Скажімо, бразильські знаки заборони R-23 (стрілка навпроти легкового автомобіля) та R-27 (стрілка навпроти вантажного автомобіля) чітко вказують на заборону такого транспорту їхати лівою смугою. В обов’язковому порядку тихохідний транспорт звільняє ліву смугу (смуги) для пересування швидшого транспорту.

До речі що означає дорожній знак "примружені очі"

У виданому в Онтаріо (Канада) "Посібнику з дорожнього руху", що датується березнем 2000 року, на сторінці 69 йдеться про свій знак "Тримайся праворуч", який радить водіям повільного рухомого транспорту їхати у правій смузі та пропускати транспортні засоби, що рухаються на більшій швидкості.

Подібного знака Європа немає. Але він є в Канаді, Чилі, Мексиці, Бразилії ряді інших країн. Деякі джерела повідомляють, що досвід використання такого знака європейським дорогам був би не зайвим і фахівці це питання вивчають. Щоправда, до його реального втілення руки дорожників у жодній країні так і не дійшли.