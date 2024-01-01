Дорожній знак "примружені очі": що робити, коли його побачиш

Знак "примружені очі" зовсім не жартівливий чи курйозний. У Колумбії, Панамі та інших країнах Америки він інформує про необхідність увімкнути ближнє світло фар, причому в різних ситуаціях.

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Зазвичай такі знаки розміщують на автомагістралях в гірській місцевості перед в’їздом до тунелю. Також він може стояти у містах, де є підземні шляхопроводи. Але не тільки.

Якщо "примружені очі" побачити на рівних прямих та не дуже широких дорогах, тоді знак зобов’язує перемкнутися на ближнє світло, щоб не засліпити зустрічний транспорт. Однак в усіх випадках – вимога ввімкнути саме ближнє світло фар. Адже фари ближнього світла освітлюють шлях попереду до 40 метрів, добре позначають транспортний засіб, не засліплюючи інших водіїв.

Знак “примружені очі” забороняє далі їхати без увімкненого ближнього світла. Колаж: Авто24

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Доброзичливий знак уже спровокував масу веселих мемів. Фото: сайт in.pinterest.com

Аналоги "очей" бувають різні

На дорогах Латинської Америки є знак аналогічний за змістом, але з іншим графічним зображенням. В Чилі, Аргентині, Перу та інших країнах використовується знак в круглій конфігурації білого фону та червоним обідком. Всередині зображено силует фари з п’ятьма променями світла, спрямованими вниз.

Символи різні, але трактування змісту однакове. Колаж: Авто24

Знак зобов’язує їздити з ближнім світлом вдень (вночі) і в певних умовах. Зазвичай присутній на автомагістралях, в міжміських магістралях, тунелях, гірських районах, маршрутах або з допоміжною табличкою – в умовах поганої видимості, таких як туман або дощ.

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Єдиного стандарту не існує, у кожної країни свої "фари з віями". Колаж: Авто24

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В Європі подібні знаки існують, але на синьому фоні, тобто вони рекомендовані.

Іспанці першими встановили знак "фара з віями". Колаж: Авто24

В Європі знаки "фару з віями" вже давно можна побачити при в'їзді в тунель, рекомендуючи увімкнути ближнє світло. На виїзді водія чекає така ж табличка, але вже прямокутної видовженої форми з доданим силуетом знака питання, мовляв, "чи не забув ти вимкнути ближнє світло?".

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Все з цими "віями на очах" просто і зрозуміло. Колаж: Авто24

Звісно, сучасні автомобілі мають датчики світла, тож в тунелях самостійно вмикають ближнє, а на виїзді – вимикають. Тож такі знаки встановлюють переважно для старих за конструкцією автомобілів.

В авто з денними ходовими вогнями (ДХО) теж варто вмикати фари ближнього світла. Адже ДХО за інтенсивністю та силою світла в темноті недостатньо для висвітлення дороги. Це все-таки денний атрибут світлових приладів для покращення видимості автомобіля іншими учасниками дорожнього руху.