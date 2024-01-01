Дорожный знак "прищуренные глаза": что делать, когда его увидишь

Знак "прищуренные глаза" вовсе не шуточный или курьезный. В Колумбии, Панаме и других странах Америки он информирует о необходимости включить ближний свет фар, причем в разных ситуациях.

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Обычно такие знаки размещают на автомагистралях в горной местности перед въездом в тоннель. Также он может стоять в городах, где есть подземные путепроводы. Но не только.

Если "прищуренные глаза" увидеть на ровных прямых и не очень широких дорогах, тогда знак обязывает переключиться на ближний свет, чтобы не ослепить встречный транспорт. Однако во всех случаях – требование включить именно ближний свет фар. Ведь фары ближнего света освещают путь впереди до 40 метров, хорошо обозначают транспортное средство, не ослепляя других водителей.

Знак “прищуренные глаза” запрещает дальше ехать без включенного ближнего света. Коллаж: Авто24

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Дружелюбный знак уже спровоцировал массу веселых мемов. Фото: сайт in.pinterest.com

Аналоги "глаз" бывают разные

На дорогах Латинской Америки есть знак аналогичный по смыслу, но с другим графическим изображением. В Чили, Аргентине, Перу и других станах используется знак в круглой конфигурации белого фона и красным ободком. Внутри изображен силуэт фары с пятью лучами света, направленными вниз.

Символы разные, но трактовка содержания одинаковая. Коллаж: Авто24

Знак обязывает ездить с ближним светом днем (ночью) и в определенных условиях. Обычно присутствует на автомагистралях, в междугородних магистралях, тоннелях, горных районах, маршрутах или со вспомогательной табличкой – в условиях плохой видимости, таких как туман или дождь.

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Единого стандарта не существует, у каждой страны свои "фары с ресницами". Коллаж: Авто24

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В Европе подобные знаки существуют, но на синем фоне, то есть они рекомендованы.

Испанцы первыми установили знак "фара с ресницами". Коллаж: Авто24

В Европе знаки "фару с ресницами" уже давно можно увидеть при въезде в тоннель, рекомендуя включить ближний свет. На выезде водителя ждет такая же табличка, но уже прямоугольной удлиненной формы с добавленным силуэтом знака вопроса, мол, "не забыл ли ты выключить ближний свет?".

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Все с этими "ресницами на глазах" просто и понятно. Коллаж: Авто24

Конечно, современные автомобили имеют датчики света, поэтому в тоннелях самостоятельно включают ближний, а на выезде – выключают. Поэтому такие знаки устанавливают преимущественно для старых по конструкции автомобилей.

В авто с дневными ходовыми огнями (ДХО) важно включать фары ближнего света. Ведь ДХО по интенсивности и силе света в темноте недостаточно для освещения дороги. Это все-таки дневной атрибут световых приборов для улучшения видимости автомобиля другими участниками дорожного движения.