Французское издание сообщает, что Stellantis хочет пойти по пути Renault и Dacia и предложить Европе доступный электромобиль.

Французский портал L'Argus обнаружил, что проект P44, который предусматривает разработку субкомпактного кроссовера Peugeot 1008 для Южной Америки, также позволит Stellantis предложить в Европе, но в электрическом формате Peugeot e-1008. Слухи о появлении Peugeot e-1008 подкрепляются инсайдерской информацией из источников L'Argus, шпионскими фотографиями и неофициальной визуализацией.

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Проект P44 был задуман, чтобы предоставить американским заказчикам доступный городской кроссовер для конкуренции с Renault Kwid. Но речь о Латинской Америке и бензиновых моторах, тогда как в Европе покупатели могут приобрести маленький и доступный электрический кроссовер Dacia Spring. Ответом Peugeot должен стать e-1008.

Когда до 2025 года P44 будет выпущен в Бразилии под названием Peugeot 1008, Stellantis планирует продажу и его электрического брата на Старом континенте. Кроссовер будет иметь длину около 4,15 метра и использовать ту же платформу, что и бразильский неэлектрический.

Фото: замаскированный прототип Peugeot 1008 / Autoevolution

Скорее всего, e-1008 будет иметь небольшой аккумулятор и скромный электрический двигатель. У главного конкурента – Dacia Spring – аккумулятор имеет емкость 26,8 кВт-ч, а мощность мотора составляет скромные 44 лошадиные силы.

Дизайн автомобиля пока не определен, поскольку в дизайнерском подразделении марки произошли изменения, и руководство компании теперь другое. Все, что удалось узнать L'Argus у бывшего феш-дизайнера Peugeot, это то, что кроссовер будет максимально просторным внутри.

Изображение: визуализация Peugeot e-1008 от L'Argus и Йован Драгич