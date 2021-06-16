Французьке видання повідомляє, що Stellantis хоче піти шляхом Renault і Dacia та запропонувати Європі доступний електромобіль.

Французький портал L’Argus виявив, що проєкт P44, який передбачає розробку субкомпактного кросовера Peugeot 1008 для Південної Америки, також дозволить Stellantis запропонувати в Європі, але в електричному форматі Peugeot e-1008. Чутки про появу Peugeot e-1008 підкріплюються інсайдерською інформацією з джерел L’Argus, шпигунськими фотознімками та неофіційними візуалізаціями.

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Проєкт P44 був задуманий, щоб надати південноамериканським замовникам доступний міський кросовер для конкуренції з Renault Kwid. Та мова про Латинську Америку і бензинові мотори, тоді як в Європі покупці можуть придбати маленький і доступний електричний кросовер Dacia Spring. Відповіддю Peugeot має стати e-1008.

Коли до 2025 року P44 буде випущений в Бразилії під назвою Peugeot 1008, Stellantis планує продаж і його електричного брата на Старому континенті. Кросовер матиме довжину близько 4,15 метра і використовуватиме ту ж платформу, що й бразильський неелектричний.

Фото: замаскований прототип Peugeot 1008 / Autoevolution

Швидше за все, e-1008 матиме невеликий акумулятор і скромний електричний двигун. У головного конкурента – Dacia Spring – акумулятор має місткість 26,8 кВт-год, а потужність мотора становить скромні 44 кінські сили.

Дизайн автомобіля поки не визначений, оскільки у дизайнерському підрозділі марки відбулись зміни, та й керівництво компанії тепер інше. Все, що вдалось довідатись L’Argus у колишнього феш-дизайнера Peugeot, це те, що кросовер буде максимально просторим всередині.

Зображення: візуалізація Peugeot e-1008 від L’Argus та Йован Драгіч