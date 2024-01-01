DS вскоре представит электромобиль с запасом хода 750 километров

Компания говорит, что 50 предсерийных прототипов сейчас проходят финальные испытания на дорогах Франции и новая модель дебютирует уже в конце 2024 года. По слухам, автомобиль название DS8.

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Закамуфлированные прототипы, изображены на тизере, акцентируют на диапазоне автомобиля. Черно-золотая ливрея вдохновлена внешностью болидов DS Formula E и почти не скрывает дизайна новинки.

Французский автопроизводитель говорит, что полностью электрическая модель была разработана с акцентом на аэродинамическую эффективность и имеет коэффициент сопротивления 0,24 cd. Передняя часть имеет самобытный дизайн благодаря оптике DS PIXELVISION с вертикальными ДХО.

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К тому же DS говорит, что пропорции авто были усовершенствованы, чтобы выйти за пределы концепции купе-кроссовера, сохраняя его ДНК и основные качества. Компания не показала интерьер, но заявила, что он будет предлагать “чрезвычайные технологии и изящество”.