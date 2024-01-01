DS незабаром представить електромобіль з запасом ходу 750 кілометрів

Компанія каже, що 50 передсерійних прототипів наразі проходять фінальні випробування на дорогах Франції й нова модель дебютує вже в кінці 2024 року. За чутками, автомобіль назву DS8.

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Закамуфльовані прототипи, зображені на тизері, акцентують на діапазоні автівки. Чорно-золота ліврея натхненна зовнішністю болідів DS Formula E й майже не приховує дизайну новинки.

Французький автовиробник каже, що повністю електрична модель була розроблена з акцентом на аеродинамічну ефективність й має коефіцієнт опору 0,24 cd. Передня частина має самобутній дизайн завдяки оптиці DS PIXELVISION з вертикальними ДХВ.

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До того ж DS каже, що пропорції авто були вдосконалені, щоб вийти за межі концепції купе-кросовера, зберігаючи його ДНК й основні якості. Компанія не показала інтер’єр, але заявила, що він пропонуватиме “надзвичайні технології та витонченість”.