Новинка создана в партнерстве с фирмой Thok.

Ducati e-Scrambler очень похож на модель Thok MIG-HT за 2 899 евро, обе модели имеют много общего, включая 250-ватный электромотор, привод Shimano Steps E7000 на 60 Нм крутящего момента, аккумуляторную батарею Shimano 504-Wh, вилку Suntour XCR34, 6061 и легкосплавную раму с гидроформированных труб разной толщины.

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E-Scrambler ездит на 27,5-дюймовых колесах Thok e-plus, завернутых в шины Pirelli Cycl-e шириной 2,35 дюйма. Велосипед оснащен 11-скоростной трансмиссией SRAM NX и четырехпоршневыми дисковыми тормозами той же марки.

Электрический “Скремблер” поставляется с крыльями, грузовой стойкой, подставкой и фарами. Ducati обеспечила велосипед своими эргономичными рукоятками и седлом.

Новый велосипед Ducati доступен в четырех размерах, но в одном цветовом дизайне – черно-желтом. В Италии новинка стоит 3 699 евро.

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