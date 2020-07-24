Новинка створена у партнерстві з фірмою Thok.

Ducati e-Scrambler дуже схожий на модель Thok MIG-HT за 2899 євро, обидві моделі мають багато спільного, включаючи 250-ватний електромотор, привід Shimano Steps E7000 на 60 Нм крутного моменту, акумуляторну батарею Shimano 504-Wh, вилку Suntour XCR34, 6061 і легкосплавну раму з гідроформованих труб різної товщини.

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E-Scrambler їздить на 27,5-дюймових колесах Thok e-plus, загорнутих у шини Pirelli Cycl-e шириною 2,35 дюйма. Велосипед оснащений 11-швидкісною трансмісією SRAM NX та чотирипоршневими дисковими гальмами тієї ж марки.



Електричний “Скремблер” поставляється з крилами, вантажною стійкою, підставкою та фарами. Ducati забезпечила велосипед власними ергономічними рукоятками та сідлом.

Новий велосипед Ducati доступний в чотирьох розмірах, але в одному кольоровому дизайні – чорно-жовтому. В Італії новинка коштує 3699 євро.

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