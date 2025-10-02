Два новых моста улучшили логистику прифронтовых громад

В первом случае реконструкции подвергся мост, возведенный еще в 1973 году. За время эксплуатации это искусственное сооружение постепенно теряло свои физические свойства, но разрушение во время боевых действий сделало его непригодным к использованию.

По проектной документации мост восстановили. Локацию Госагентство по определенным причинам не указывает, но сообщает, что теперь эта переправа соответствует самым высоким стандартам надежности и безопасности.

Новый мост имеет длину 48,5 метра, ширину 9,5 метра. Высота опор 6,5 метра. Конструкция способна выдерживать интенсивные транспортные нагрузки и рассчитана на десятилетия эксплуатации.

Второй мост несколько новее, построен в 1992 году, но в ходе войны был практически разрушен. Его пришлось восстанавливать почти с нуля.

Фото: Госвосстановление Украины

Сейчас это искусственное сооружение длиной 37 метров и шириной 14 метров, с опорами высотой до 4 метров введено в эксплуатацию. Новый мост получил прочные сваи, стойки, ригели, надежную монолитную плиту. По стандартам безопасности установлено перильное ограждение и систему освещения.

"Оба восстановленные сооружения имеют стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны. Они позволят значительно ускорить доставку гуманитарных грузов, обеспечить стабильное снабжение военной логистики и потребностей населения", – говорится в сообщении.