Два нові мости покращили логістику прифронтових громад

У першому випадку реконструкції зазнав міст, зведений ще у 1973 році. За час експлуатація ця штучна споруда поступово втрачала свої фізичні властивості, але руйнація під час бойових дій зробила її непридатною до використання.

За проєктною документацією міст відновили. Локацію Держагентство з певних причин не вказує, але повідомляє, що тепер ця переправа відповідає найвищим стандартам надійності та безпеки.

Читайте також На Харківщині новий міст зведуть до осені

Новий міст має довжину 48,5 метра, ширину 9,5 метра. Висота опор 6,5 метра. Конструкція здатна витримувати інтенсивні транспортні навантаження та розрахована на десятиліття експлуатації.

Другий міст дещо новіший, збудований у 1992 році, але в ході війни був практично зруйнований. Його довелося відновлювати майже з нуля.

За цими зображеннями можна порівняти попередній стан мостів та нинішній. Фото: Держвідновлення України

Наразі ця штучна споруда завдовжки 37 метрів і завширшки 14 метрів, з опорами висотою до 4 метрів введена в експлуатацію. Новий міст отримав міцні палі, стійки, ригелі, надійну монолітну плиту. За стандартами безпеки встановлено перильним огородженням і систему освітлення.

Читайте також Ремонт мосту через канал завершено, але транспорт ще не пустили

"Обидві відновлені споруди мають стратегічне значення не лише для регіону, а й для усієї країни. Вони дозволять значно прискорити доставлення гуманітарних вантажів, забезпечити стабільне постачання військової логістики та потреб населення", – йдеться у повідомленні.