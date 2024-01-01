На Харківщині новий міст зведуть до осені

Безпека руху новою переправою також зросте. Міст на одному з найважливіших логістичних маршрутів зводиться практично з нуля.

Щоправда, у повідомленні регіональної Служби відновлення та розвитку інфраструктури геолокація зі зрозумілих причин не вказується.

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Наразі мостовики армують монолітну плиту прогону, влаштовують конуси, водовідведення. Готовність об’єкта перейшла поділку у понад 50%.

Вже влаштовано нові фундаменти, опори, ригелі, балки прогонових будов, а також монолітну залізобетонну плиту.

Понад половину обсягу робіт вже зроблено, до осені все завершать. Фото: Служба відновлення Харківщини

Ввести в експлуатацію переправу планується восени цього року. Харківщина посідає перше місце в Україні за темпами відновлення мостових споруд. Тут торік звели та відкрили рух на восьми стратегічних для регіону мостах.

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У нинішньому році в області планується завершити відбудову 12 мостів та шляхопроводів (див. внизу відеосюжет наших колег з АТН Харків).

Загалом попереду роботи ще багато: через повномасштабне військове вторгнення на Харківщині було зруйновано 28 штучних споруд.