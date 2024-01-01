На Харьковщине новый мост возведут до осени

Безопасность движения по новой переправе также возрастет. Мост на одном из важнейших логистических маршрутов возводится практически с нуля.

Правда, в сообщении региональной Службы восстановления и развития инфраструктуры геолокация по понятным причинам не указывается.

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Сейчас мостовики армируют монолитную плиту прогона, устраивают конусы, водоотвода. Готовность объекта перешла деление в более 50%.

Уже устроены новые фундаменты, опоры, ригели, балки пролетных строений, а также монолитную железобетонную плиту.

Более половины объема работ уже сделано, к осени все завершат. Фото: Служба восстановления Харьковщины

Ввести в эксплуатацию переправу планируется осенью этого года. Харьковщина занимает первое место в Украине по темпам восстановления мостовых сооружений. Здесь в прошлом году возвели и открыли движение на восьми стратегических для региона мостах.

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В нынешнем году в области планируется завершить восстановление 12 мостов и путепроводов (см. внизу видеосюжет наших коллег из АТН Харьков).

В целом впереди работы еще много: из-за полномасштабного военного вторжения на Харьковщине было разрушено 28 искусственных сооружений.