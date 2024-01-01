Два самых ожесточенных европейских конкурента обручились, но останутся на своих фамилиях

Согласно официальным сообщениям, Krone и Schwarzmüller намерены прочно объединить свою деятельность, прежде всего, в сфере производства и сервисной инфраструктуры. При этом продукция обоих брендов призвана создать взаимодополняющий ассортимент.

Все указывает на то, что в конечном итоге прицепы Krone и Schwarzmüller будут производиться на тех же заводах и отправятся в уже совместные сервисы и дилерские центры. Они будут носить названия своих брендов и будут отличаться конфигурацией и назначением.

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Принимая во внимание объемы продаж и производственные возможности, Krone может стать доминирующим игроком в этом плане. Однако было немедленно объявлено, что Schwarzmüller сохранит свое нынешнее руководство, которое будет "поддержано только экспертным опытом" правления Krone.

"Мы рассматриваем это партнерство как значительный шаг к еще большему ассортименту продукции и расширенного мира услуг. Наша цель заключается в том, чтобы клиент всегда находил правильное транспортное решение с нами. Включение Schwarzmüller в Krone Commercial Vehicle Group гарантирует, что мы можем удовлетворить это требование еще в большей степени", – подчеркивает свое видение ориентации на клиента Бернард Кроне, председатель наблюдательного совета группы Krone.

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"Мы видим промышленное партнерство в новой структуре собственности как возможность вместе еще больше профессионализировать нашу современную, традиционную компанию, чтобы оптимально преодолеть регуляторные препятствия и таким образом обеспечить безопасное будущее со стабильностью. Обе семейные компании в прошлом доказали, что их ценности очень похожи. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в эти захватывающие времена", – добавила владелица группы Schwarzmüller Беате Палетар

Сейчас процедура слияния ожидает одобрения акционеров обеих компаний, а также европейских монопольных организаций. Ожидается, что оба одобрения появятся в ближайшее время, и с ними сотрудничество, о котором идет речь, станет фактом.