Два найзапекліші європейські конкуренти побралися, але лишаться на своїх прізвищах

Згідно з офіційними повідомленнями, Krone і Schwarzmüller мають намір міцно об'єднати свою діяльність насамперед у сфері виробництва та сервісної інфраструктури. При цьому продукція обох брендів покликана створити взаємодоповнювальний асортимент.

Усе вказує на те, що в кінцевому підсумку причепи Krone і Schwarzmüller виготовлятимуться на тих самих заводах і відправляться в уже спільні сервіси та дилерські центри. Вони носитимуть назви своїх брендів та будуть відрізнятися конфігурацією й призначенням.

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Беручи до уваги обсяги продажів і виробничі можливості, Krone може стати панівним гравцем у цьому плані. Однак було негайно оголошено, що Schwarzmüller збереже своє нинішнє керівництво, яке буде "підтримано лише експертним досвідом" правління Krone.

"Ми розглядаємо це партнерство як значний крок до ще більшого асортименту продукції та розширеного світу послуг. Наша мета полягає в тому, щоб клієнт завжди знаходив правильне транспортне рішення з нами. Включення Schwarzmüller до Krone Commercial Vehicle Group гарантує, що ми можемо задовольнити цю вимогу ще більшою мірою", – підкреслив своє чітке бачення орієнтації на клієнта Бернард Кроне, голова наглядової ради групи Krone.

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"Ми бачимо промислове партнерство в новій структурі власності як можливість разом ще більше професіоналізувати нашу сучасну, традиційну компанію, щоб оптимально подолати регуляторні перешкоди й таким чином забезпечити безпечне майбутнє зі стабільністю. Обидві сімейні компанії в минулому довели, що їхні цінності дуже схожі. Ми сподіваємося на плідну співпрацю в ці захоплюючі часи", – додала власниця групи Schwarzmüller Беате Палетар

Наразі процедура злиття очікує на схвалення акціонерів обох компаній, а також європейських монопольних організацій. Очікується, що обидва схвалення з’являться найближчим часом, і з ними співпраця, про яку йде мова, стане фактом.