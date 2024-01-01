Две мобильные автомастерские для военных разрабатывались эксклюзивно

Благотворительный фонд "Авангард" и общественное объединение "Чемодан Добра" с Хмельнитчины передали дислоцированным на территории области военным подразделениям две интересные по инженерным решениям и компоновке мобильные станции технического обслуживания. Об этом рассказывает Хмельницкая ОВА.

Спецтранспорт по специфической просьбе армейцев разрабатывался индивидуально. Технические условия сначала поступили в областную военную администрацию, куда военнослужащие обратились с просьбой о необходимости иметь мобильные СТО. Далее волонтеры, получив технические требования, взялись за создание этих чрезвычайно важных проектов.

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В первом случае защитники получили мощный грузовой автомобиль MAN. Он способен преодолевать большие расстояния и двигаться по бездорожью с различным перепадом рельефа.

В кузове грузовика оборудована полноценная мастерская со столами, шкафами, электроинструментом. Есть в комплектации сварочное оборудование, компрессор, генератор и тому подобное.

Позаботились и о зоне отдыха ремонтников. Часть кузова отвели под купе, рассчитанное на четыре спальных места. Там также есть, полочки, шкафы, стол, бытовая техника и розетки для нее.

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Второй автомобиль – переделанный пикап Mazda. Он имеет крытый кузов, укомплектован для выполнения ремонтных работ в полевых условиях разнообразным оборудованием, в т.ч. электрическим, питающимся от генератора.

Сделанный по техническому заданию военных автомобиль в первую очередь предназначен для оперативной доставки необходимых запчастей к поломанным, поврежденным автомобилям и их ремонта в полевых условиях.

В целом Хмельницкая область довольно активно реагирует на запросы военных. Техника подыскивается, выкупается и оборудуется под нужды и специфику боевых подразделений. Об отдельных проекты в недавнем сюжете довольно содержательно рассказали (см. видео внизу) наши коллеги из ТК "Общественное Хмельницкий".

Фото: Хмельницкая ОВА