Хмельницким стрелкам на передовой помогут три пикапа и бус

Бойцам вновь созданного стрелкового батальона перепали два внедорожника Nissan Navara, микроавтобус Volkswagen Transporter и пикап Mitsubishi L 200. Несмотря на то, что машины не новые, они в добротном техническом состоянии.

Если немецкий Transporter пришел в классическом исполнении, то автомобили обоих упомянутых японских брендов имеют правосторонний руль. Вероятно, эту технику волонтеры или благотворительные организации закупили в Великобритании.

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Пикапы Mitsubishi L 200 довольно распространены в наших войсках, в т.ч. праворульные. Внедорожники Nissan Navara не так часто встречаются в поставках волонтеров, но и их достаточно. Они также имеют хорошие отзывы у наших защитников.

Во-первых, пикап Navara благодаря полному приводу с задним дифференциалом без капризов преодолевает сложное бездорожье, не боится луж с грязью, снежных переметов, хорошо себя ведет на мокрой травяной или переувлажненной поверхности.

Момент дарения техники стрелковому батальону. Фото: полиция Хмельницкой области

Во-вторых, автомобиль имеет три режима движения относительно дорожных условий. По схеме 4WD High он переключается для легкой езды. В положении ходовой 4WD Low он безупречно себя ведет в условиях песка, снега или сезонной грязи. В режиме 2WD он послушный, быстрый и довольно экономный на дороге с твердым покрытием.

Привлекательности добавляет система помощи при старте в гору (Hill Start Assist) и система помощи при спуске (Hill Descent Control).

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Как отмечает пресс-служба полиции Хмельницкой области, техника еще не на передовой. Бойцы новосозданного стрелкового батальона сейчас проходят обучение, боевое слаживание и вскоре отправятся в зону активных боевых действий для несения службы на линии фронта. Подаренная техника пригодится им как на боевых задачах, так и на логистических операциях.