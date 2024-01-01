Хмельницьким стрільцям на передовій допоможуть три пікапи і бус

Бійцям новоствореного стрілецького батальйону перепали два позашляховики Nissan Navara, мікроавтобус Volkswagen Transporter та пікап Mitsubishi L 200. Попри те, що машини не нові, вони в добротному технічному стані.

Якщо німецький Transporter прийшов у класичному виконанні, то автомобілі обох згаданих японських брендів мають правостороннє кермо. Ймовірно, цю техніку волонтери чи благодійні організації закупили у Великій Британії.

Читайте також Зенітники Хмельниччини отримали ще 35 пікапів

Пікапи Mitsubishi L 200 доволі поширені у наших військах, у т.ч. праворульні. Позашляховики Nissan Navara не так часто трапляються в поставках волонтерів, але і їх достатньо. Вони також мають гарні відгуки у наших захисників.

По-перше, пікап Navara завдяки повному приводу із заднім диференціалом без примх долає найскладніше бездоріжжя, не боїться калюж з багнюкою, снігових переметів, гарно себе веде на мокрій трав’яній чи перезволоженій поверхні.

Момент дарування техніки стрілецькому батальйону. Фото: поліція Хмельниччини

По-друге, автомобіль має три режими руху відносно дорожніх умов. За схемою 4WD High він перемикається для легкої їзди. В положенні ходової 4WD Low він бездоганно себе веде в умовах піску, снігу чи сезонної багнюки. В режимі 2WD він слухняний, прудкий та доволі економний на дорозі з твердим покриттям.

Привабливості додає система допомоги під час старту в гору (Hill Start Assist) та система допомоги під час спуску (Hill Descent Control).

Читайте також Працівники Хмельницької АЕС задонатили для армії понад 200 мільйонів гривень

Як зазначає пресслужба поліції Хмельниччини, техніка ще не на передовій. Бійці новоствореного стрілецького батальйону наразі проходять вишкіл та бойове злагодження і незабаром вирушать у зону активних бойових дій для несення служби на лінії фронту. Подарована техніка стане їм у пригоді як на бойових завданнях, так і на логістичних операціях.