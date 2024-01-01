Дві мобільні автомайстерні для військових розроблялися ексклюзивно

Благодійний фонд "Авангард" та громадське об’єднання "Валіза Добра" з Хмельниччини передали дислокованим на території області військовим підрозділам дві мобільні станції технічного обслуговування. Про їх особливості розповідають в Хмельницькій ОВА.

Спецтранспорт за специфічним проханням армійців розроблявся індивідуально. Технічні умови спочатку надійшли до обласної військової адміністрації, куди військовослужбовці звернулися із проханням про необхідність мати мобільні СТО. Далі волонтери, отримавши технічні вимоги, взялися за створення цих надзвичайно важливих проєктів.

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У першому випадку захисники отримали потужний вантажний автомобіль MAN. Він спроможний долати великі відстані та рухатися бездоріжжям з різним перепадом рельєфу.

В кузові вантажівки обладнано повноцінну майстерню зі столами, шафами, електроінструментом. Є у комплектації зварювальне обладнання, компресор, генератор тощо.

Подбали й про зону відпочинку ремонтників. Частину кузова відвели під купе, розраховане на чотири спальні місця. Там також є, полички, шафи, стіл, побутова техніка та розетки для неї.

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Другий автомобіль – перероблений пікап Mazda. Він має критий кузов, укомплектований різноманітним ремонтним обладнанням для виконання ремонтних робіт у польових умовах, в т.ч. електричним, що живиться від генератора.

Зроблений за технічним завданням військових для оперативного доставлення необхідних запчастин до поламаних, пошкоджених автомобілів та ремонту в польових умовах.

Загалом Хмельниччина доволі активно реагує на запити військових. Техніка підшукується, викуповується q обладнується під потреби та специфіку бойових підрозділів. Про окремі проєкти хмельничан в недавньому сюжеті розповіли (див. відео внизу) наші колеги з ТК "Суспільне Хмельницький".

Фото: Хмельницька ОВА