Две рециклинговые установки придут в Ирпень осенью

Приобретет громада эти установки при финансовой поддержке корпорации Nefco in Ukraine в рамках проекта "Снос разрушенных зданий и управления отходами строительства и сноса (CDW) в Киевской области, Украина".

Обычно очередь на такие машины длинная, но заказ для Ирпеня пошел вне очереди. По словам владельца завода Komplet Тонино Филонзи, оба заказа осенью будут доставлены в Ирпень.

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Это предприятие является ведущим производителем компактных рециклинговых установок. В полуразрушенной местности такие машины крайне необходимы. В первую очередь это позволит повторно использовать из поваленных жилых домов, промышленных, социальных сооружений материал после измельчения.

Во-вторых, благодаря таким машинам можно решать экологические проблемы региона, избавляя земли от огромного количества битого кирпича, бетонных глыб, кусков асфальта. Все это забирается со свалок, идет на переработку и повторно используется в строительстве.

В коротком сообщении не указывается модель установки, но видеосюжет о посещении завода (видео можно посмотреть здесь) делегации из Ирпеня показали мощный барабанный грохот (грохот) K-TS 40 с питанием от ЛЭП в 380 В. Впрочем, может при необходимости стоять 60-сильный дизельный двигатель.

Обычно клиенты заказывают полностью электрические установки, что снижает эксплуатационные расходы и расходы на обслуживание. Однако в сообщении моторная версия не указана.

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K-TS 40 перерабатывает строительный мусор на три основные фракции – от самой мелкой до максимально крупной. Сито распределяет просеивание через соты размером от 3 до 60 мм.

Производительность на выходе указана в пределах 100 т/ч, но все зависит от размера сита, загруженного материала. С хрупким кирпичом сделать можно значительно больше, чего не скажешь об обломках бетона или камня.

Фото: мэрия Ирпеня

Обе машины на гусеничной ходовой еще изготавливаются, а объем работ на них уже расписан: вражеское наступление на подступах к столице наделало много вреда, на восстановление нужны годы. Поэтому работать обе машины будут круглый год в несколько смен и без выходных.