Дві рециклінгові установки прийдуть в Ірпінь восени

Придбає громада ці установки за фінансової підтримки корпорації Nefco in Ukraine в рамках проєкту "Знесення зруйнованих будівель та управління відходами будівництва та знесення (CDW) у Київській області, Україна".

Зазвичай черга на такі машини довга, але замовлення для Ірпеня пішло поза чергою. За словами власника заводу Komplet Тоніно Філонзі, обидва замовлені восени будуть доставлені до Ірпеня.

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Це підприємство є провідним виробником компактних рециклінгових установок. В напівзруйнованій місцевості такі машини вкрай необхідні. В першу чергу це дозволить повторно використати з повалених житлових будинків, промислових, соціальних споруд матеріал після подрібнення.

По-друге, завдяки таким машинам можна розв'язувати екологічні проблеми регіону, позбавляючи землі від величезної кількості битої цегли, бетонних брил, шматків асфальту. Все це забирається зі звалищ, йде на перероблення і повторно використовується у будівництві.

У короткому повідомленні не вказується модель установки, але відеосюжету про відвідини заводу (відео можна переглянути тут) делегації з Ірпеня показали потужний барабанний гуркіт (грохот) K-TS 40 з живленням від ЛЕП в 380 В. Втім, може за потреби стояти 60-сильний дизельний двигун.

Зазвичай клієнти замовляють повністю електричні установки, що знижує експлуатаційні витрати та витрати на обслуговування. Однак у повідомленні моторна версія не вказана.

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K-TS 40 переробляє будівельний непотріб на три основні фракції - від найдрібнішої до максимально великої. Сито розподіляє просіювання через соти розміром від 3 до 60 мм.

Продуктивність на виході зазначена в межах 100 т/ч, але все залежить від розміру сита, завантаженого матеріалу. З крихкою цеглою зробити можна значно більше, чого не скажеш про уламки бетону чи каменю.

Фото: мерія Ірпеня

Обидві машини на гусеничній ходовій ще виготовляються, а обсяг робіт на них розписано: ворожий наступ на підступах до столиці наробив багато шкоди, на відновлення потрібні роки. Тому працюватимуть обидві машини круглий рік у кілька змін та без вихідних.