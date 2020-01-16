Движение на улице Антоновича возле Ocean Plaza ночью 16 января восстановлено. Поврежденный участок заасфальтировали.
Поврежденный трубопровод демонтирован, а участок длиной 23 метра на проезжей части полностью заменен новым.
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Напомним, что 13 января примерно в 19:00 в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza порвало магистральный трубопровод горячей воды диаметром 1000 мм.
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