Рух на вулиці Антоновича біля Ocean Plaza вночі 16 січня відновлено. Пошкоджену ділянку заасфальтували.
Пошкоджений трубопровід демонтовано, а ділянку довжиною 23 метри на проїжджій частині повністю замінено на нову.
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Нагадаємо, що 13 січня приблизно о 19:00 в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру Ocean Plaza порвало магістральний трубопровід гарячої води діаметром 1000 мм.
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