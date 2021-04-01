Из-за пожеланий киевского велосообщества городские власти не будут повышать разрешенную скорость движения на 10 улицах.

С 1 апреля по 1 ноября городские власти повышали разрешенную скорость движения до 80 км/ч на 17 улицах. В этом году из-за пожеланий киевского велосообщества скорость повысят только на 7 улицах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Николай Поворозник.

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"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч", – отметил Николай Поворозник.

По его словам, речь идет о семи участках:

Просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).

Ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков).

Надднепрянское шоссе.

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).

Ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Северного моста).

Просп. М. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

"Вместе с тем, совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года", – подчеркнул Николай Поворозник.

Ранее столичные чиновники сообщили о том, что ни на одной улице не будут повышать разрешенную скорость до 80 км/ч из-за требований велосообщества.