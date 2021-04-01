Через побажання київської велоспільноти міська влада не буде підвищувати дозволену швидкість руху на 10 вулицях.

Із 1 квітня до 1 листопада міська влада підвищувала дозволену швидкість руху до 80 км/год на 17 вулицях. Цього року, через побажання київської велоспільноти швидкість підвищать тільки на 7 вулицях. Про це повідомив перший заступник голови Микола Поворозник.

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"Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год", – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, мова йде про сім ділянок:

Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).

Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).

Наддніпрянське шосе.

Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).

Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту).

Просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

"Разом із тим, спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, яка суттєво змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою у жовтні 2018 року", – підкреслив Микола Поворозник.

Раніше столичні чиновники повідомили про те, що на жодній вулиці не будуть підвищувати дозволену швидкість до 80 км/год через вимоги від велоспільноти.