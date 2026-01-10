Для чего сделали автомобиль с двумя передками от разных моделей

Автором Bak2Bak стал 29-летний конструктор из Детройта Зак Саттон, известный своей любовью к странным проектам, пишет Carscoops. Его цель была проста - создать что-то, что вызывает эмоции не только у автолюбителей, но и у любого, кто это увидит. И на реализацию замысла он потратил всего три дня.

В основе проекта использовали два минивэна начала 1990-х годов. Один из них - Dodge Caravan 1993 года, собранный в США. Второй - Plymouth Voyager 1991 года канадского производства. Обе модели принадлежали концерну Chrysler, имеют одинаковую платформу и почти идентичный дизайн, что и позволило реализовать этот эксперимент.

Два передка - один автомобиль

Саттон разрезал оба минивэна пополам и сварил вместе именно передние части, получив автомобиль, который смотрит в две стороны одновременно. Со стороны Plymouth все механические компоненты были демонтированы, поэтому фактически Bak2Bak использует только силовую установку от Dodge. Под капотом остался 3,3-литровый бензиновый V6 в паре с автоматической коробкой передач. Именно эта половина и является полностью функциональной, тогда как вторая выполняет скорее художественную и концептуальную роль.

Как едет двуликий минивэн

С технической точки зрения Bak2Bak выглядит почти парадоксально. Автомобиль имеет два управляемых колеса, а обе оси способны поворачивать, но только при движении задним ходом. Когда минивэн едет вперед, задние колеса остаются зафиксированными. Сам Саттон признает, что не стремился создать идеальный транспорт. Для него важнее было ощущение прихоти и игры. По его словам, современному миру не хватает бессмысленных, но искренних вещей, которые существуют просто для радости.

Через границу

Самое интересное, что Bak2Bak - не просто арт-экспонат. Его создатель уже пересекал на нем границу между США и Канадой. Саттон считает, что автомобиль является вполне легальным, ведь часть с двигателем зарегистрирована и застрахована, а с юридической точки зрения он лишь модифицировал заднюю часть транспортного средства. Таким образом Bak2Bak стал автомобильной шуткой, который ездит по дорогам общего пользования.