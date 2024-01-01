Джефф Безос инвестирует в нового производителя электромобилей

Как сообщает Carscoops, Джефф Безос хочет создать доступный электромобиль для массового рынка. Для этого миллиардер инвестирует в новый стартап Slate Autos, занимающийся доступным электропикапом.

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Компания была основана в 2022 году благодаря инвестициям основателя Amazon в фирму под названием Re:Build Manufacturing, и она относительно неизвестна, особенно по сравнению с другими известными стартапами. Как известно, Джефф Безос также инвестирует в Rivian. Известно, что сейчас он вложил уже более 1,3 миллиарда долларов в компанию, что является поставщиком фургонов для Amazon.

Однако, сообщается, что Slate Autos активно нанимает сотрудников других известных автопроизводителей, в частности, Ford, GM, Stellantis и бывших специалистов Fisker. Детали относительно будущего пикапа держат в строгой тайне.

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Slate Auto намерена начать производство своего электромобиля до конца 2026 года. Новую модель будут производить на заводе за пределами Индианаполиса, штат Индиана, хотя неясно, будет ли это полностью новая фабрика, или бренд приобрел существующее предприятие.