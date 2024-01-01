Транспортный безвиз с ЕС продлен до конца 2025 года

Об автоматическом продлении соглашения по либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом еще на полгода написал в своей ФБ-странице заместитель главы Министерство развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

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Здесь важен один и очень важный постулат привлекательности, по которому ни нашим, ни европейским автоперевозчикам не нужно никаких разрешений и никакой лишней бюрократии - только движение вперед.

Что это дает Украине:

+42% к экспорту по дорогам в ЕС;

+37% к импорту в Украину;

стабильный транзит;

нормальная логистика даже в условиях войны.

Сергей Деркач отмечает, что это не просто цифры. Это – возможность украинского бизнеса работать, продавать, зарабатывать. Это еще и забота о людях, которые ежедневно на грузовиках держат страну в движении, а экономику – устойчивой.

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Плюс к этому, такое решение направлено на поддержку бизнеса и свидетельствует о доверии к Украине, и указывает на интеграцию отечественных перевозчиков в европейскую транспортную систему.

"Мы с командой Министерства развития общин и территорий Украины еще с прошлого года работали, чтобы продолжение состоялось автоматически - без дополнительных переговоров или решений. Рабочие группы, аналитика, координация с ЕС, постоянная коммуникация с перевозчиками. Все это - чтобы сегодня могли сказать: “безвиз” работает и будет работать дальше", – отметил Сергей Деркач, благодаря при этом перевозчиков за поддержку, которые не подвели. И европейских партнеров, которые держат слово.