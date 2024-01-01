Транспортний безвіз з ЄС продовжено до кінця 2025 року

Відтепер без зайвих формальностей українські вантажівки вільно їздитимуть до Євросоюзу без дозволів. Так само як вантажівки ЄС можуть без перешкод завозити товари до нас.

Про автоматичне продовження угоди з лібералізації вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом ще на півроку написав у своїй ФБ-сторінці заступник очільника Міністерство розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Читайте також Євросоюз продовжив Україні "транспортний безвіз"

Тут важливий один і найкращий постулат привабливості, за яким ні нашим, ні європейським автоперевізникам не потрібно жодних дозволів і жодної зайвої бюрократії — лише рух вперед.

Що це дає Україні:

+42% до експорту дорогами в ЄС;

+37% до імпорту в Україну;

стабільний транзит;

нормальна логістика навіть в умовах війни.

Сергій Деркач зазначає, що це не просто цифри. Це – можливість українського бізнесу працювати, продавати, заробляти. Тут також турбота про людей, котрі щодня на вантажівках тримають країну в русі, а економіку – стійкою.

Читайте також Українські перевізники повинні будуть їздити з новою наліпкою: яка вона і навіщо

Плюс до цього, таке рішення спрямоване на про підтримку бізнесу й свідчить про довіру до України, і вказує на інтеграцію вітчизняних перевізників у європейську транспортну систему.

"Ми з командою Міністерства розвитку громад та територій України ще з минулого року працювали, щоб продовження відбулось автоматично — без додаткових перемовин чи рішень. Робочі групи, аналітика, координація з ЄС, постійна комунікація з перевізниками. Усе це — щоб сьогодні могли сказати: “безвіз” працює і буде працювати далі", – зазначив Сергій Деркач, дякуючи при цьому перевізникам за підтримку, які не підвели, та європейських партнерів, які тримають слово.