В очки курьеров Amazon встроили навигатор

Атрибут облегчения зрения с умными линзами Echo Frames компании Сиэтл будет взаимодействовать с голосовым помощником Alexa. Об этом сообщают cyprus-mail.com и ряд других ресурсов.

Разработчики говорят, что на одной из линз будет небольшой дисплей, способный фотографировать пакеты как доказательство доставки. Однако основной задачей будет не это, а встроенный в оправу навигатор-советник.

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Этот блок будет работать по аналогии портативных GPS-устройств, освобождая руки водителей для других операций. Прежде всего, он будет направлять водителей по оптимальному маршруту, корректировать направления и лучшие варианты передвижения на каждой остановке.

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На практике это позволит значительно уменьшить время доставки, поскольку новинка позволит избежать различных типов препятствий, таких как ворота, решетки, агрессивные собаки и тому подобное. Последняя миля обычно сложная и дорогая, именно поэтому, что требует навигации по соседству.

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Компания подсчитала, что половина стоимости пути продукта приходится на последнюю милю. Это требует от Amazon нанять больше курьеров и использовать больше горючего. С новыми очками эти проблемы уйдут, время доставки сократится почти вдвое.

В условиях, когда подавляющее большинство людей предпочитает заказывать товары/продукты через интернет, не загружая себя походами в магазины, это решение довольно актуально.

Amazon засекретил работы по умным очкам для своих водителей. Фото: сайт investire.biz

Правда, разработка умных очков для водителей курьерской службы доставки все еще находится на ранней стадии. Эксперты предполагают, что на это уйдет не один год. Главная проблема видится в качественном аккумуляторе нужной емкости.

В Amazon хотят, чтобы батарейка была в корпусе очков и работала на протяжении всей 8-часовой смены. При этом она должна быть достаточно легкой, чтобы водитель мог пользоваться очками без усталости.

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Также эти устройства должны иметь возможность собирать значительное количество данных, касающихся каждой области, куда осуществляются поставки – дома, улицы, тротуара, подъезда и тому подобное. Кроме этого, следует учесть и то, что многие водители носят линзы по рецепту врача, а это следует интегрировать в новый прибор.

Также разработчики работают над тем, чтобы очки были стильными и удобными для ношения. Правда, Amazon в деталях не раскрывает дорожную карту продукта, на все запросы пресс-служба отвечает коротко: "Мы постоянно внедряем инновации, чтобы создать еще более безопасные и лучшие условия для водителей доставки".