В окуляри кур'єрів Amazon вбудували навігатор

Атрибут полегшення зору з розумними лінзами Echo Frames компанії Сіетл буде взаємодіяти з голосовим помічником Alexa. Про це повідомляють cyprus-mail.com та ряд інших ресурсів.

Розробники кажуть, що на одній з лінз буде невеличкий дисплей, здатний фотографувати пакунки як доказ доставлення. Однак основним завданням буде не це, а вмонтований в оправу навігатор-порадник.

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Цей блок працюватиме за аналогією портативних GPS-пристроїв, звільняючи руки водіїв для інших операцій. Перш за все, він направлятиме водіїв їх за оптимальним маршрутом, коригуватиме напрямки та найкращі варіанти пересування на кожній зупинці.

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На практиці це дозволить значно зменшити час доставлення, оскільки новинка дозволить уникнути різних типів перешкод, таких як ворота, решітки, агресивні собаки тощо. Остання миля зазвичай складна і дорога, саме тому, що вимагає навігації по сусідству.

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Компанія підрахувала, що половина вартості шляху продукту припадає на останню милю. Це вимагає від Amazon найняти більше кур’єрів і використовувати більше пального. З новими окулярами ці проблеми відійдуть, час доставляння скоротиться майже удвічі.

В умовах, коли переважна більшість людей надає перевагу замовленню товарів/продуктів через інтернет, не завантажуючи себе походами у магазини, це рішення доволі актуальне.

Amazon засекретив роботи по розумних окулярах для своїх водіїв. Фото: сайт investire.biz

Щоправда, розробка розумних окулярів для водіїв кур’єрської служби доставлення все ще знаходиться на ранній стадії. Експерти припускають, що на це піде не один рік. Головна проблема вбачається в якісному акумуляторі потрібної місткості.

В Amazon хочуть, щоб батарейка була в корпусі окулярів і працювала протягом усієї 8-годинної зміни. При цьому вона повинна бути достатньо легкою, щоб водій міг користуватися окулярами без втоми.

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Також ці пристрої повинні мати можливість збирати значну кількість даних, що стосуються кожної області, куди здійснюються постачання – будинку, вулиці, тротуару, під’їзду тощо. Окрім цього, слід врахувати й те, що багато водіїв носять лінзи за рецептом лікаря, а це слід інтегрувати в новий прилад.

Також розробники працюють над тим, щоб окуляри були стильними та зручними для носіння. Щоправда, Amazon в деталі не вдається, дорожню карту продукту не коментує й на всі запити пресслужба відповідає коротко: "Ми постійно впроваджуємо інновації, щоб створити ще безпечніші та кращі умови для водіїв доставлення".