Джефф Безос інвестує в нового виробника електромобілів

Як повідомляє Carscoops, Джефф Безос хоче створити доступний електромобіль для масового ринку. Для цього мільярдер інвестує в новий стартап Slate Autos, що займається доступного електропікапа.

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Компанію було засновано у 2022 році завдяки інвестиціям засновника Amazon в фірму під назвою Re:Build Manufacturing, і вона відносно невідома, особливо порівняно з іншими відомими стартапами. Як відомо, Джефф Безос також інвестує у Rivian. Відомо, що наразі він вклав вже понад 1,3 мільярда доларів у компанію, що є постачальником фургонів для Amazon.

Однак, повідомляється, що Slate Autos активно наймає співробітників інших відомих автовиробників, зокрема, Ford, GM, Stellantis та колишніх фахівців Fisker. Деталі щодо майбутнього пікапа тримають в суворій таємниці.

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Slate Auto має намір розпочати виробництво свого електромобіля до кінця 2026 року. Нову модель виготовлятимуть на заводі за межами Індіанаполіса, штат Індіана, хоча неясно, чи буде це повністю нова фабрика, чи бренд придбав існуюче підприємство.