Джеймс Мэй приобрел уникальный Mini Cooper

Ведущий культовых для большинства автофанатов шоу Top Gear и The Grand Tour Джеймс Мэй показал свой новый автомобиль в ролике на собственном YouTube-канале.

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Мэй рассказал, что перед возобновлением производства инженеры создали три прототипа – красного, черного и зеленого цветов. Судьба красного и черного экземпляров пока неизвестна. В то же время его зеленый Mini Cooper сначала был стандартным Mini 30.

Инженеры модифицировали его до статуса Cooper, установив больший 1,3-литровый двигатель, иные колесные диски и наклейки на кузове. Фактически, это был шоу-кар, главной целью которого было заинтересовать покупателей возвращением Cooper. Однако, это прототип, поэтому не все в нем соответствует производственному качеству.

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Мэй показал в видео, что местами в салоне есть заметные щели в панелях. Кроме того, впоследствии, во время дорожных испытаний автомобиль вообще заглох, хотя одометр указывает пробег около 1900 километров. Стоимость автомобиля в видео не раскрывается, но очевидно, что это достаточно редкий автомобиль.