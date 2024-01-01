Джеймс Мей придбав унікальний Mini Cooper

Ведучий культових для більшості автофанатів шоу Top Gear та The Grand Tour Джеймс Мей показав свій новий автомобіль в ролику на власному YouTube-каналі.

Читайте також: Джеймс Мей протестував Tesla Cybertruck: яку оцінку він йому дав

Мей розповів, що перед відновленням виробництва інженери створили три прототипи – червоного, чорного та зеленого кольорів. Доля червоного та чорного екземплярів наразі невідома. Водночас його зелений Mini Cooper спочатку був стандартним Mini 30.

Інженери модифікували його до статусу Cooper, встановивши більший 1,3-літровий двигун, інакші колісні диски та наліпки на кузові. Фактично, це був шоу-кар, головною метою якого було зацікавити покупців поверненням Cooper. Однак, це прототип, тому не все у ньому відповідає виробничій якості.

Також цікаво: В Україні презентовано електричний MINI Cooper

Мей показав у відео, що місцями в салоні є помітні щілини в панелях. Крім того, згодом, під час дорожніх випробувань автомобіль взагалі заглох, хоча одометр вказує пробіг близько 1900 кілометрів. Вартість автівки у відео не розкривається, але очевидно, що це досить рідкісний автомобіль.