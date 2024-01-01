Джеймс Мей протестував Tesla Cybertruck: яку оцінку він йому надав

Попри те, що Мей не є великим фанатом пікапів та електромобілів, Tesla Cybertruck отримала схвальний відгук від нього, навіть попри те, що її кузовні деталі були погано підігнані й ведучий був змушений визнати, що пікап виглядає незвично квадратним.

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Мей назвав Cybertruck «дитячим», «досить жартівливим» і «насправді дуже бадьорим», але додав, що він «радий, що він існує». Він також додав, що не має жодної думки щодо дисплеїв у автомобілях Tesla, які містять усі елементи керування, адже вони вимагають, щоб водій відводив погляд від дороги, щоб змінити деякі налаштування.

Джеймс заявив, що не хотів би мати Cybertruck у своєму гаражі, але був вражений його дизайном та продуктивністю. Окрім цього, він навіть звернувся до Ілона Маска.

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Ведучий запропонував генеральному директору Tesla застосувати мову дизайну Cybertruck для менших моделей, розміром з Model Y, або Model 3, адже стиль електропікапа є привабливим.