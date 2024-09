Автовиробник описав новинку наступними слова: «Це як магія, але з більшою кількістю технологій та меншою кількістю розмахувань руками». Об’єктивно, нова технологія парковки дійсно стане в пригоді, якщо, наприклад, на вулиці йде дощ.

Читайте також: Tesla готує власну систему бездротових зарядних станцій

До того ж ASS дозволяє змінити налаштування клімат-контролю відповідно до побажань власника. Система нагадує роботу технології автономного водіння FSD від Tesla, хоча для орієнтування у просторі використовує камери Tesla Vision, на які компанія перейшла ще у 2022 році.

Власникам Tesla також доступна функція Dumb Summon, яка дозволяє в ручному режимі віддалено керувати машиною, орієнтуючись на зображення з бортових камер, що транслюється в оригінальний мобільний додаток автовиробника.

Також цікаво: Оновлена Tesla Model Y дебютує на початку 2025 року

В Інтернеті вже ширяться відео різних блогерів з перевіркою роботи системи. В результаті було виявлено, що автомобіль та водій повинні перебувати в радіусі 80-90 метрів, а щоб активувати технологію, потрібно затиснути кнопку "Come to me". Водночас якщо її відпустити – автівка припинить рух.