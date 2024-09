Автопроизводитель описал новинку следующими словами: "Это как магия, но с большим количеством технологий и меньшим количеством размахиваний руками". Объективно, новая технология парковки действительно пригодится, если, например, на улице идет дождь.

К тому же ASS позволяет изменить настройки климат-контроля в соответствии с пожеланиями владельца. Система напоминает работу технологии автономного вождения FSD от Tesla, хотя для ориентирования в пространстве использует камеры Tesla Vision, на которые компания перешла еще в 2022 году.

Владельцам Tesla также доступна функция Dumb Summon, которая позволяет в ручном режиме удаленно управлять машиной, ориентируясь на изображение с бортовых камер, что транслируется в оригинальное мобильное приложение автопроизводителя.

В Интернете уже распространяются видео различных блогеров с проверкой работы системы. В результате было обнаружено, что автомобиль и водитель должны находиться в радиусе 80-90 метров, а чтобы активировать технологию, нужно зажать кнопку "Come to me". В то же время если ее отпустить – автомобиль прекратит движение.