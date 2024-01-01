Tesla може показати Robotaxi вже 10 жовтня

Як передає Autoevolution, очікується, що Tesla презентує власне роботаксі вже за місяць. Повідомляється, що Тревіс Аксельрод – керівник відділу зв’язків з інвесторами Tesla, підтвердив дату проведення заходу та можливість участі в лотереї для інвесторів.

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Аби стати учасником розіграшу, необхідно перевірити підтвердження статусу акціонера Tesla на вебсторінці компанії зі зв’язків з інвесторами, і подати заявку до 17 вересня. Американський автовиробник раніше проводив подібні розіграші для участі в попередніх заходах.

Ймовірно, цього разу компанія також отримає низку скарг від людей, чиї брокерські компанії не дозволяють перевіряти статус акціонера. Вперше стало відом robotaxi з’явились коли Ілон Маск оголосив, що Tesla представить технологію 8 серпня.

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Однак, згодом він відмовився коментувати цю тему під час виступу на конференції про звіт компанії за перший квартал. Тепер відомо, що подія відбудеться вже 10 жовтня й за чутками, Tesla дійсно може представити прототип robotaxi.