Tesla может показать Robotaxi уже 10 октября

Как передает Autoevolution, ожидается, что Tesla презентует собственное роботакси уже через месяц. Сообщается, что Трэвис Аксельрод – руководитель отдела по связям с инвесторами Tesla, подтвердил дату проведения мероприятия и возможность участия в лотерее для инвесторов.

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Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо проверить подтверждение статуса акционера Tesla на веб-странице компании по связям с инвесторами, и подать заявку до 17 сентября. Американский автопроизводитель ранее проводил подобные розыгрыши для участия в предыдущих мероприятиях.

Вероятно, этот раз компания также получит ряд жалоб от людей, чьи брокерские компании не позволяют проверять статус акционера. Впервые стало известно robotaxi появились когда Илон Маск объявил, что Tesla представит технологию 8 августа.

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Однако, впоследствии он отказался комментировать эту тему во время выступления на конференции об отчете компании за первый квартал. Теперь известно, что событие состоится уже 10 октября и по слухам, Tesla действительно может представить прототип robotaxi.