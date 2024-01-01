Единственный в мире лимузин с "Горбатого Запорожца" отправили на реставрацию

Владелец реберни Виталий Гуменюк отправил автомобили и инсталляции из металла местному выставочному центру “Ретро по-винницки”, что в Центральном парке Винницы имени Леонтовича.

За переданные автомобили и инсталляции музей закупит и разместит на набережной возле "Реберни" две парковые скамейки.

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Кроме лимузина, внимание рядом с “Реберней” привлекал автомобиль, выполненный по мотивам фильма "Безумный Макс", сделанный мастером из Жмеринки Валерием Труновым. Это арт-художественное произведение Виталий Гуменюк выкупил почти за 20 тысяч гривен.

Также были скульптуры кабана, волка и оленя – работы винницких мастеров Евгения Галинского, Валерия Трунова и Алексея Каженюка. Впоследствии сюда добавились и другие "Запорожцы" – целое семейство "горбатых", "ушастых", выполненных в разных стилях.

Вот таким его хотели сдать на металлолом, но вместо мартеновской печи он попал в экспозицию на набережной Южного Буга. Фото: Виталий Гуменюк

Конечно, украшением экспозиции стал именно лимузин на базе "горбатого" – ЗАЗ-965. Его предыдущий владелец уже вызвал эвакуатор для отправки автомобиля на металлолом. Однако эвакуаторщик, который не раз перевозил единственную в Виннице гондолу Виталия Гуменюка и другие экспонаты выставки, позвонил своему заказчику и сообщил о лимузине.

Одним словом, водитель эвакуатора вместо "Втормета" повез лимузин прямо в "Винницкую реберную". Хозяину перепало восемь тысяч гривен, продал по цене лома. Что-то перепало и водителю эвакуатора за транспортные услуги.

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Самое интересное то, что лимузин был на ходу, к тому же имел допуск для эксплуатации на дорогах общего пользования. Он получил официально выданный в бывшем ГАИ номерной знак 31-61 КДЛ еще старого образца.

В целом экспозиция радовала глаз посетителей набережной Южного Буга возле "Винницкой реберни" восемь лет. Лимузин простоял год.

Инсталляции не разобрали даже после того, как детвора разбила машины. Технику не восстанавливали, поэтому набережная продолжила выставочную деятельность как экспозиция современного автовандализма.

Автомобили марки "Запорожец" стали прекрасной фотозоной в любом виде: "Бандеромобиль" с шестиствольным пулеметом, "Горбатый – постапокалиптический", "Лимузин ЗАЗ-965" и другие инсталляции превратились в украшение набережной Южного Буга. Сейчас они на эвакуаторе покинули отведенное место для дальнейшей реставрации.

Через некоторое время "Запорожцы" пополнят подиум выставочного центра "Ретро по-винницки". На вопрос, жалеет ли даритель за этими экспонатами, владелец "Винницкой реберни" Виталий Гуменюк ответил редакции Авто24:

"Инсталляции автомобилей в разных стилях свою миссию выполнила. Это была еще одна страница истории отечественного автомобилестроения в современном видении художников и мастеров. Теперь машины пошли на реставрацию и уже в новом виде будут радовать винничан и гостей города на выставочном подиуме. Так что здесь нужно только радоваться".