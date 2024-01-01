Єдиний у світі лімузин з "Горбатого Запорожця" відправили на реставрацію

Власник реберні Віталій Гуменюк відправив автомобілі та інсталяції з металу місцевому виставковому центру "Ретро по-вінницьки", що у Центральному парку Вінниці імені Леонтовича.

За передані автомобілі та інсталяції музей закупить та розмістить на набережній біля "Реберні" дві паркові лавки.

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Окрім лімузина, увагу поряд з “Ребернею” привертав автомобіль, виконаний за мотивами фільму "Шалений Макс", зроблений майстром зі Жмеринки Валерієм Труновим. Цей арт-мистецький витвір Віталій Гуменюк викупив майже за 20 тисяч гривень.

Також були скульптури кабана, вовка та оленя – роботи вінницьких майстрів Євгена Галінського, Валерія Трунова та Олексія Каженюка. Згодом сюди додалися й інші "Запорожці" – ціле сімейство "горбатих", "вухатих", виконаних у різних стилях.

Ось таким його хотіли здати на брухт, але замість мартенівської печі він потрапив в експозицію на набережній Південного Бугу. Фото: Віталій Гуменюк

Звісно, окрасою експозиції став саме лімузин на базі "горбатого" – ЗАЗ-965. Його попередній власник вже викликав евакуатор для відправлення автомобіля у металобрухт. Однак евакуаторник, котрий уже не раз перевозив єдину у Вінниці гондолу Віталія Гуменюка та інші експонати виставки, зателефонував до свого замовника й повідомив про лімузин.

Одним словом, водій евакуатора замість "Втормету" повіз лімузин прямісінько до "Вінницької реберні". Господарю перепало вісім тисяч гривень, продав за ціною брухту. Щось перепало й водію евакуатора за транспортні послуги.

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Найцікавіше те, що лімузин був на ходу, до того ж мав допуск для експлуатації на дорогах загального користування. Він отримав офіційно виданий в колишньому ДАІ номерний знак 31-61 КДЛ ще старого зразка.

Загалом експозиція радувала око відвідувачів набережної Південного Бугу біля "Вінницької реберні" вісім років. Лімузин простояв рік.

Інсталяції не розібрали навіть тоді, як дітвора потрощила машини. Техніку не відновлювали, тож набережна продовжила виставкову діяльність як експозиція сучасного автовандалізму.

Автомобілі марки "Запорожець" стали чудовою фотозоною в будь-якому вигляді: "Бандеромобіль" з шестиствольним кулеметом, "Горбатий – постапокаліптичний", "Лімузин ЗАЗ-965" та інші інсталяції перетворилися на окрасу набережної Південного Бугу. Нині вони на евакуаторі покинули відведене місце для подальшої реставрації.

Через певний час "Запорожці" поповнять подіум виставкового центру "Ретро по-вінницьки". На запитання, чи жалкує дарувальник за цими експонатами, власник "Вінницької реберні" Віталій Гуменюк відповів редакції Авто24:

"Інсталяції автомобілів у різних стилях свою місію виконала. Це була ще одна сторінка історії вітчизняного автомобілебудування у сучасному баченні художників та майстрів. Тепер машини пішли на реставрацію і вже у новому вигляді будуть радувати вінничан та гостей міста на виставковому подіумі. Так що тут потрібно лише радіти".