Уникальное творение студии Bertone в последний раз появлялось на публике в 2013 году.

Искусственный проект на базе четырехдверного купе Rapide был создан Bertone по заказу известного автомобильного энтузиаста из Британии, поэтому машина имеет руль, который расположен с правой стороны.

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Барри Уэйр – заказчик и первый владелец автомобиля, известен тем, что в 2000 году обогнул Землю за 80 дней на Aston Martin DB2/4 образца 1954 года. Специально для него итальянская компания Bertone построила автомобиль, который получил название Aston Martin Jet 2+2. Цифры в названии указывают на посадочную формулу, а название является отсылкой к Aston Martin Bertone Jet 1960 года.



Фото: Барри Уэйр (слева на переднем плане), члены команды и Aston Martin DB2/4, после кругосветного автопробега / astonmartinworld.co.uk

Кроме того, что Jet 2+2 создан под конкретного владельца, он несет еще и символический смысл: отмечает столетие марки Aston Martin и 60 лет сотрудничества с Bertone. Итальянская фирма планировала построить 10 таких машин, однако первый автомобиль стал и последним.

“Рапиду” не только изменили формы кузова, итальянцы добавили больше лоска с отделкой ценными породами древесины, глазурованным аллюминием и двухцветной кожаной обшивкой. В салоне можно найти табличку с названием машины, автографом Бертоне и именем заказчика. Сообщается, что работа над проектом была проведена очень быстро и длилась около трех с половиной месяцев, а от оригинального четырехдверного купе у Jet осталось около 70%.

В начале этого года Уэйр нашел на итальянском аукционе макет-модели и пресс-формы, которые использовались при создании Aston Martin Bertone Jet 2+2. Ему удалось договориться об их изъятии с аукциона и возвращении в Великобританию – чтобы защитить уникальность автомобиля и не допустить появления копий. Сейчас Уэйр намерен отдать их в те же руки, в которые попадет сам автомобиль.

Фото: Bertone Aston Martin Jet 2+2 / Autoblog

Стоимость Aston Martin Bertone Jet 2+2 не называется, однако владелец отметил что в течение прошлого года получил три предложения по 1,8 миллиона фунтов (2,13 млн евро) от желающих купить авто, но всем отказал. К слову, оригинальный Bertone Aston Martin Jet 1960 года был продан на аукционе в 2013 году за 4,9 миллиона долларов.

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