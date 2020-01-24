Унікальне творіння студії Bertone востаннє з'являлось на публіці у 2013 році.

Штучний проект на базі чотиридверного купе Rapide був створений Bertone на замовлення відомого автомобільного ентузіаста з Британії, тож машина має кермо, розташоване з правого боку.

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Баррі Вейр – замовник і перший власник автомобіля, відомий тим, що у 2000 році об’їхав Землю за 80 днів на Aston Martin DB2/4 зразка 1954 року. Спеціально для нього італійська компанія Bertone збудувала автомобіль, який отримав назву Aston Martin Jet 2+2. Цифри у назві вказують на посадкову формулу, а назва є відсилкою до Bertone Aston Martin Jet 1960 року.



Фото: Баррі Вейр (ліворуч на передньому плані), члени команди та Aston Martin DB2/4, після кругосвітнього автопробігу / astonmartinworld.co.uk

Крім того, що Jet 2+2 створений під конкретного власника, він несе ще й символічний зміст: відзначає століття марки Aston Martin та 60 років співпраці з Bertone. Італійська фірма планувала збудувати 10 таких машин, однак перший автомобіль став і останнім.

“Рапіду” не лише змінили форми кузову, італійці додали більше лиску з оздобленням цінними породами деревини, глазурованим алімінієм та двоколірною шкіряною обшивкою. В салоні можна знайти табличку з назвою машини, автографом Бертоне та іменем замовника. Повідомляється, що робота над проектом була проведена дуже швидко і тривала близько трьох з половиною місяців, а від оригінального чотиридверного купе у Jet залишилось близько 70%.

На початку цього року Вейр знайшов на італійському аукціоні макет-моделі та прес-форми, які використовувались при створенні Bertone Aston Martin Jet 2+2. Йому вдалося домовитись про їх вилучення з аукціону та повернути до Великобританії – аби захистити унікальність автомобіля і не допустити появи копій. Зараз Вейр має намір віддати їх у ті ж руки, до яких потрапить сам автомобіль.

Фото: Bertone Aston Martin Jet 2+2 / Autoblog

Вартість Bertone Aston Martin Jet 2+2 не називається, однак власник зазначив що протягом минулого року отримав три пропозиції по 1,8 мільйони фунтів (2,13 млн євро) від бажаючих купити авто, але всім відмовив. До слова, ориганільний Bertone Aston Martin Jet 1960 року був проданий на аукціоні у 2013 році за 4,9 мільйони доларів.

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