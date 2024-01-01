Еще четыре автономные платформы будут помогать бойцам ВСУ на фронте

Все машины разработаны отечественными предприятиями. В целом Brave1 помог производителям довести до готовности и кодифицировать более 220 разработок. Все они выполнены в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Со ссылкой на Генштаб ВСУ он также сообщил, что "благодаря роботизированным подразделениям на 30% уменьшились потери украинских военных".

Читайте также Отечественные роботизированные машины могут эвакуировать, минировать и даже убивать

Коротко о каждой из 4 разработок:

ТАНЧИК. Выдерживает нагрузку до 500 кг и выполняет различные миссии – разведывательные, диверсионные, эвакуационные и атакующие, логистические.

ТАРГАН 2К. Легко адаптируется под различные задачи – от логистических до разведывательных. Имеет достаточно простую конструкцию и работает на коротких дистанциях - до 20 км. Стоит всего 3 000 долларов.

ТАРГАН 200. По характеристикам похож на ТАРГАН 2К, но рассчитан на большую нагрузку - до 200 кг. В логистике может заменить от 2 до 8 человек.

БУРЕВИЙ. Помогает в логистике особо тяжелых предметов и эвакуации бойцов.

...и еще плюс четыре разработки участников Brave1, соответствующие стандартам НАТО. Инфографика: Министерство цифровой трансформации

Каждая из этих разработок в условиях фронта спасает не одну жизнь. Работа кластера развития оборонных технологий Brave1 не прекращается. Это – война технологий и чем больше таких комплексов будет иметь на фронте наша армия, тем больше у нас будет преимущество.

Читайте также Роботизированные тракторы должны выйти на украинские поля

На очереди новые разработки и помощь производителям в доведении машин до полной эксплуатационной готовности и прохождения процедуры кодификации.